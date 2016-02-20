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نيمار: أتمنى انتقال رونالدو لبرشلونة

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نيمار: أتمنى انتقال رونالدو لبرشلونة نيمار: أتمنى انتقال رونالدو لبرشلونة

(إفي): أكد البرازيلي نيمار، نجم برشلونة الإسباني اليوم أنه يرى أن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف البرسا سيكون "أمرا جيدا للغاية".

وقال نيمار، في مقابلة مع صحيفة (ايه بولا) البرتغالية، "أنا من معجبي كريستيانو، إنه نجم فريد من نوعه. سيكون من الجيد للغاية إذا انتقل لبرشلونة".

وفي ظل الأنباء التي تتردد عن تلقيه عروضا من إنجلترا، وتحديدا من مانشستر سيتي، الذي سيتولى تدريبه بيب جوارديولا بداية من الموسم المقبل، ومانشستر يونايتد، الذي يرجح أن يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، أبدى النجم البرازيلي عشقه للمدربين.

وأوضح "أعشق المدربين، أتابع مسيرتيهما منذ فترة. ولكن مدربي هو لويس إنريكي، وأدافع عن قميص برشلونة".

وبسؤاله عما إذا كان هو وليونيل ميسي ولويس سواريز الثلاثي الأقوى في التاريخ، رد "أعتقد أن الفريق وليس فقط هذا الثلاثي يمكن اعتباره أحد أفضل الفرق في التاريخ.

أستمتع كثيرا باللعب مع زملائي وأشعر بالفخر الشديد كوني جزءا من هذا الفريق".

وعن قدرة البرسا على الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال الأوروبي، ليصبح الأول في تاريخ البطولة الذي يفوز بلقبين متتاليين، علّق "انه أمر صعب، هناك فرق كبرى وجيدة مثل برشلونة. يمكنني التأكيد على أننا سنحاول فعل ذلك بكل السبل".

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