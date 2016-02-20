حبس الصحفى أحمد ناجى سنتين بتهمة خدش الحياء وتغريم طارق طاهر 10آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع. وقررت المحكمة حبس أحمد ناجى سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

كان "ناجى" قد نشر فى جريدة «أخبار الأدب» فى عددها رقم 1097 فصلا من رواية بعنوان «استخدام الحياة» صدرت فى وقت لاحق عن دار التنوير. وقالت النيابة، فى أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إدارى بولاق أبو العلا، إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجى ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثانى «طارق الطاهر»، رئيس تحرير الجريدة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال، «إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وأنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا».

وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وصول الصحفى "أحمد ناجى" محكمة العباسية لحضور جلسة استئناف النيابة على براءته