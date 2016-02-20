ننشر اعترافات رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر

أدلى رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق فى منطقة الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وبإشراف المستشار هشام حمدى المحامى الأول لنيابات جنوب القاهرة.

وقال "مصطفى.م" رقيب أول شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، والشهير بـ"مصطفى فيتو"، أمام شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، إنه حضر لمنطقة باب الخلق بدائرة الدرب الأحمر، بصحبة صديقه، مساء أمس الأول الخميس، لشراء مستلزمات لمحل ملابس وأحذية رياضية ملكه فى العمرانية، واتفق مع المجنى عليه "محمد عادل إسماعيل" 22 سنة، سائق، على نقل "البضاعة" بواسطة سيارة الثانى (سوزوكي) إلى منطقة العمرانية على مرتين نظير 200 جنيه.

وتابع المتهم فى أقواله أمام النيابة: بعد قيام المجنى عليه بنقل جزء من البضاعة وفى المرة الثانية، أثناء تحميل باقى البضاعة، طلب "دربكة" قيمة الأجرة فقمت بممطالته قائلا له: "لما تودى باقى البضاعة"، وعندما شعر المجنى عليه بممطالتى هددنى بإنزال البضاعة فى الشارع، فقمت بدفع مبلغ 170 جنيها من أصل 200 جنيه، فرفض وأصر على المبلغ كاملا.

وأضاف رقيب الشرطة المتهم، فى اعترافاته أمام المستشار شريف أشرف رئيس النيابة، أن المجنى عليه هو من بدأ بالتشاجر معه لرفضه إعطائه النقود كاملة، وفوجئ المتهم بوجود شد وجذب بينه وبين أصدقاء المجنى عليه من باقى السائقين المتواجدين بالمنطقة، وبين صديقه، وبدأوا فى الاشتباك معه، فأخرج "طبنجته الميرى" لتهديدهم وتخويفهم، إلا أن المجنى عليه حاول أخذ السلاح منه، فأطلق 4 رصاصات من سلاحه، فاستقرت رصاصة فى رأس القتيل، ورصاصتين فى منطقة البطن والصدر.

وتابع المتهم: عقب إطلاق النيران على السائق و وفاته، تجمهر الأهالى من حولهما وحاولا الفتك بهما، وقاموا بضربهما بواسطة عُصى، حتى تم نقلى إلى المستشفى فى حالة خطرة، وهروب صديقى قبل الفتك به.

فقرر أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس رقيب الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد.

وكان قد تم الاستماع إلى أقوال 5 أشخاص من شهود العيان الذين شاهدوا واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر من بينهم صديق المتهم، حيث أوضحوا فى أقوالهم أمام النيابة، أن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجنى عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم للمشادات التى دارت بين المتهم والمجنى عليه أنهما اتفقا على أجرة 200 جنيه، وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى له 20 جنيها رافضا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسب المجنى عليه بوالدته المتوفية.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى "مصطفى.م.ع" رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده، وتم إخطار النيابة العامة.

- بالفيديو والصور.. جريمة رقيب شرطة تشعل غضب الدرب الأحمر.. أمن القاهرة: خلاف على أجرة تحميل بضائع سبب مقتل السائق.. والأهالى يضربون المتهم ويتجمهرون أمام مديرية الأمن.. والقبض عليه فى أقل من ساعة