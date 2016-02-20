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هيئة الاستثمار: 12 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع الجابون

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هيئة الاستثمار: 12 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع الجابون هيئة الاستثمار: 12 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع الجابون
وقع علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالجابون لدعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا تبادل المعلومات حول كافة تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية كلا البلدين بحضور "نينا أليدا أبونا" رئيسة هيئة الاستثمار بدولة الجابون وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2016 المنعقد اليوم بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال علاء عمر فى كلمته أن العلاقات التجارية ضئيلة لا يتجاوز حجمها 12 مليون دولار، 11 مليون دولار لصالح ، ومليون دولار لصالح الجابون، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الفرص الاستثمارية والخبرات ومساعدة الجابون فى تجربة الشباك الواحدة خاصة بما يتعلق ببدء الأعمال، بالإضافة إلى استراتيجية الترويج، وريادة الأعمال.

وأشار علاء عمر، إلى أن سيتم تنظيم زيارات قريبة للجابون للتعرف على الفرص الاستثمارية وتقوية العلاقات من خلال الغرفة التجارية فيما يتعلق بصناعات الدواء الصناعات الإلكترونية، بالإضافة تبادل الزيارات بين جمعيات رجال الأعمال بين البلدين، مشيرا إلى إجراء مقابلات اليوم مع رئيس الهيئة العامة الاستثمارية النيجيرية، ووفد من رجال الأعمال إماراتية، وشركات بولندية.

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