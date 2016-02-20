الثلاثاء| معتز عبد الفتاح وشيرين الشايب يحاوران رئيس الوزراء في «أنا مصر»

كتبت – إنجي لطفي

يستعد الإعلامي دكتور معتز عبد الفتاح والإعلامية شيرين الشايب مقدمي برنامج ” أنا مصر” على شاشة الفضائية المصرية لتسجيل حوار مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعرض في اليوم التالي من تسجيل الحلقة يوم الأربعاء.

وتدور محاور الأسئلة حول قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل وماهو برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا التي أثارت الجدل في الشارع المصري.

وأجري البرنامج لقاءات مسجلة مع فئات من المواطنين البسطاء في الشارع المصري حيث تم التسجيل مع المدرس والمواطن الصعيدي والفلاح وسائق التاكسي والطبيب حيث سيوجه كل منهم سؤال للحكومة، حيث من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء على تلك الأسئلة خلال الحلقة.