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الثلاثاء| معتز عبد الفتاح وشيرين الشايب يحاوران رئيس الوزراء في «أنا مصر»

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الثلاثاء| معتز عبد الفتاح وشيرين الشايب يحاوران رئيس الوزراء في «أنا مصر» الثلاثاء| معتز عبد الفتاح وشيرين الشايب يحاوران رئيس الوزراء في «أنا مصر»

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يستعد الإعلامي دكتور معتز عبد الفتاح والإعلامية الشايب مقدمي برنامج ” أنا ” على شاشة الفضائية المصرية لتسجيل حوار مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعرض في اليوم التالي من تسجيل الحلقة يوم الأربعاء.

وتدور محاور الأسئلة حول قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل وماهو برنامج خلال الفترة المقبلة في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا التي أثارت الجدل في الشارع المصري.

وأجري البرنامج لقاءات مسجلة مع فئات من المواطنين البسطاء في الشارع المصري حيث تم التسجيل مع المدرس والمواطن الصعيدي والفلاح وسائق التاكسي والطبيب حيث سيوجه كل منهم سؤال للحكومة، حيث من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء على تلك الأسئلة خلال الحلقة.

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