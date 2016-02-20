كوريا الشمالية تتوعد بتعزيز برنامجها النووي ردًا على العقوبات الأمريكية

توعدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتعزيز برنامجها النووي، ردًا على عقوبات الولايات المتحدة الأكثر صرامة ضد بيونج يانج على خلفية تجربتها النووية وإطلاقها صواريخ بعيدة المدى مؤخرا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية -في بيان باللغة الإنجليزية ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية- اليوم السبت، إنه “كلما ازدادت شدة الولايات المتحدة في سياستها العدائية، كلما ستتمسك (كوريا الشمالية) على نحو أكثر حزما بموقفها لدفع بناء الاقتصاد إلى الأمام وبناء قوة نووية”.

وتزعم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة “تتحرك نحو تكبيل سياستها في تطوير اقتصادها وترسانتها النووية مثل من يحاول أن يحجب أشعة الشمس بأوراق النخيل”.

جدير بالذكر أن موقف كوريا الشمالية هذا ليس جديدا، ولكنه آخر رد جاء عقب أيام فقط من توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة على كوريا الشمالية لمعاقبة الدولة الشيوعية على الاستفزازات الأخيرة.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين توترًا حادًا بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونج يانج في يناير، وإطلاقها صاروخا بعيد المدى في السابع من فبراير، وهو ما تصفه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تبدأ الدولتان الحليفتان مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق في بداية مارس، وصفتها كوريا الشمالية بأنها استعدادات لحرب، وتوعدت بالانتقام.

أ ش أ