أبرزها «المسامح كريم» و«اللمة الحلوة» و«ملعب الشاطر».. خريطة «المحور» 2016

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة ONA على تفاصيل خريطة قناة المحور الجديدة والمقرر انطلاقها خلال الإثنين المقبل، حيث اشتملت الخريطة على شراء المحور محتوي الجزء الثاني من برنامج ” المسامح كريم” من تقديم جورج قرادحي، وبرنامج ” صولا” من تقديم الفنانة أصالة.

كما تعاقدت المحور مع الفنانة مها أبو عوف لتقديم برنامج ” اللمة الحلوة” وهو برنامج اجتماعي خفيف ويشتمل على فقرات عديدة من بينها فقرة المطبخ والتي ستقدمها الشيف نورهان ميشيل، كما تعاقدت القناة مع إسلام الشاطر على تقديم برنامج رياضي ” ملعب الشاطر”.

وإلى برنامج ” 90 دقيقة” فقد تم الاستقرار على تقديم الإعلامية إيمان الحصري 4 أيام من الأحد إلى الأربعاء بينما يقدم الإعلامي معتز عبد الفتاح من الخميس إلى السبت، حيث من المقرر عودة البرنامج في ثوب جديد الأحد المقبل ، كما تشمل الخريطة على بقية برامج القناة مثل: برنامج “انتباه” من تقديم منى العراقي، وبرنامج ” صباحك عندنا” من تقديم هيثم سعودي وإيمان سليم ودينا يحي، وبرنامج ” دوس بنزين” من تقديم تامر بشير، وتعرض المحور على شاشتها لأول مرة مسلسل هندي بعنوان “موعد زفاف”.