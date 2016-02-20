طائرات حربية تركية تقصف معسكرات حزب العمال الكردستانى بالعراق

ذكرت محطة سى أن إن تورك الفضائية بتركيا أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية التركية من طراز إف–16 وإف–4 أقلعت السبت من قواعد جوية مختلفة فى إطار مكافحة الإرهاب وبدعم من طائرة تزود بالوقود وطائرة تجسس دون طيار، وقامت بقصف أهداف معسكرات منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية فى مناطق "آفشيان–باسيان"، و"هاكورك"، و"غارا" بشمالى العراق.

وقالت المحطة " أن الطائرات التركية دمرت عددا من المخابئ والملاجئ وترسانة كبيرة للذخيرة بالقنابل الذكية، مما خلف عددا كبيرا من القتلى فى جبال "قنديل"، ثم عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة بعد قصف أهدافها المحددة بنجاح كبير.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستانى، التى تعتبرها الحكومة التركية منظمة انفصالية، بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت المنظمة فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينينى، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

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