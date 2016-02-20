الخارجية الروسى: إرجاء اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول سوريا

>أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إرجاء اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول سوريا الذى كان مقررا السبت فى جنيف.

وصرحت المتحدثة ماريا زاخاروفا "تم ارجاء الإجتماع المقرر اليوم فى جنيف لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد فى وقت لاحق".

وتابعت زاخاروفا "الدول الأعضاء فى المجموعة تواصل مشاوراتها"، وكانت زاخاروفا اعلنت الجمعة لوكالة فرانس برس أن مسؤولين روس وأميركيين يقومون بمشاورات فى جنيف من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى سوريا.

وكان الاجتماع بين دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين يهدف إلى الاعداد لقمة اوسع لمجموعة الدعم الدولية حول سوريا.

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