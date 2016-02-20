أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية يطالبون بإقالة نقيبة التمريض

Google+ Print
طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية يطالبون بإقالة نقيبة التمريض طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية يطالبون بإقالة نقيبة التمريض
نقل العشرات من طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية، وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم السبت، من أمام مديرية الشئون الصحية إلى مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد، اعتراضا على إلغاء أقسام التمريض من المعهد وعدم دخولهم كليات التمريض.

وطالب المحتجون بإقالة الدكتورة كوثر نقيب الممرضين، متهمينها بأنها السبب فى هذه القرارات.

وقالت مصادر بمحافظة الإسماعيلية، إن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يجتمع حاليا بوفد من الطلاب بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة لمناقشة مشكلة الطلاب ومحاولة حلها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365