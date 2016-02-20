طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية يطالبون بإقالة نقيبة التمريض

نقل العشرات من طلاب معهد الفنى الصحى بالإسماعيلية، وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم السبت، من أمام مديرية الشئون الصحية إلى مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد، اعتراضا على إلغاء أقسام التمريض من المعهد وعدم دخولهم كليات التمريض.

وطالب المحتجون بإقالة الدكتورة كوثر نقيب الممرضين، متهمينها بأنها السبب فى هذه القرارات.

وقالت مصادر بمحافظة الإسماعيلية، إن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يجتمع حاليا بوفد من الطلاب بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة لمناقشة مشكلة الطلاب ومحاولة حلها.

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