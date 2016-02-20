جامعة بنها وضع استراتيجية عامة للطلاب الوافدين من الخارج

قال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، إنه قد تمت الموافقة على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لوضع استراتيجية عامة للطلاب الوافدين بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف شمس الدين أنه سوف تتم الاستعانة بآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لأداء مهمة المجموعة المشكلة فى وضع الاستراتيجية الخاصة بالطلاب الوافدين وبمشاركة عضوية كل من عمداء كليات الزراعة والحقوق وهندسة شبرا والعلوم والتجارة.

وأكد رئيس جامعة بنها أنه قد تمت زيادة عدد الطلاب الوافدين خلال الـ4 سنوات الماضية من 350 إلى أكثر من 4500 طالب على مستوى كليات الجامعة.