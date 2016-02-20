سحر نصر: نتفاوض مع البنك الإفريقى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن منتدى إفريقيا 2016 يتيح فرصة كبيرة للتعامل مع سوق كبير مثل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى كونه فرصة نحو تبادل وتعاون أكبر فى مجال الاستثمار.

وكشفت وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات تليفزيونية على هامش منتدى إفريقيا 2016 الذى تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ، عن وجود مفاوضات مع البنك الإفريقى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وهى الدفعة الثانية من القرض الذى وافق عليه البنك على إقراضه لمصر.

بالصور.. السيسى فى افتتاح منتدى أفريقيا 2016بشرم الشيخ: مصر حريصة على مواصلة دورها فى تطوير القارة.. حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة وصل 5مليارات دولار.. واستثماراتنا فى القارة أكثر من 8مليارات دولار

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