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إحالة أبوإسماعيل وعبد الرحمن عز و16 متهما فى حصار محكمة مدينة نصر للجنايات

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إحالة أبوإسماعيل وعبد الرحمن عز و16 متهما فى حصار محكمة مدينة نصر للجنايات إحالة أبوإسماعيل وعبد الرحمن عز و16 متهما فى حصار محكمة مدينة نصر للجنايات
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق حازم صلاح أبو إسماعيل وعبد الرحمن عز وممدوح إسماعيل، و16 متهماً لمحكمة الجنايات على ذمة قضية حصار محكمة مدينة نصر.

وشارك المتهمون بالتحريض على العنف وحصار محكمة مدينة نصر باستعمال القوة والتهديد مع أعضاء النيابة العاملة لمنعهم من أداء عملهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحمد عرفة عضو حازمون.

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