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انطلاق فعاليات مؤتمر «ترشيد استخدامات المياه والحفاظ علي نهر النيل» بالأقصر

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انطلاق فعاليات مؤتمر «ترشيد استخدامات المياه والحفاظ علي نهر النيل» بالأقصر انطلاق فعاليات مؤتمر «ترشيد استخدامات المياه والحفاظ علي نهر النيل» بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر “ترشيد استخدام المياه والمحافظة علي نهر النيل”، تحت رعاية المهندس حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وقال وزير الري، في كلمته التي القتها نيابة عنه شوقي نائب مدير مدير معهد بحوث النيل، إن مسألة ترشيد استخدام المياه أصبح ضرورة لمساعدة في مواجهة الأزمات .

من جانبه، أوضح محمد بدر محافظ الأقصر، أن مسألة ترشيد استخدامات المياه ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن أهمية مثل هذه المؤتمرات والمبادرات الساعية لتوعية المواطنين بسبل ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي نهر النيل.

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