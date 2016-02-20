رفع 90 طن مخلفات وقمامة بمركز منفلوط بأسيوط

تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، اليوم السبت، من رفع 90 طن مخلفات وقمامة فضلاً عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع بمدينة منفلوط.

وقال أحمد شوقي رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط شدد على رفع القمامة والمخلفات بصفة يومية ودورية من الأحياء والشوارع بقرى المركز فضلاً عن إزالة الحفر والمطبات العشوائية.

أوضح أنه يعمل على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ليس في مدينة منفلوط فقط بل في القرى التابعة لها، لافتا إلى أن أعمال النظافة اليومية التي يشهدها المركز والقرى التابعة لها يشارك فيها عدد 12 قلاب و 4 لودر وعدد 2 جليدر .

وأضاف رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم رفع مخلفات وتسوية وتمهيد وإزالة الحفر والمطبات لعدد من شوارع بقرية أم القصور بالإضافة إلى شوارع “العشرين، جمال عبد الناصر ـ أول القلعة، حى السلام، والمحطة، وأحمد ماهر، ومجلس المدينة على الجانبين، والجمهورية “البستان”، ودرب الحكر، والشيخ علم الدين الرباط، والكويس، والجيش، ودرب أم العز”.

كما تم رفع المخلفات من شوارع “أبو العباس، والقيسارية، والكاشف ، ودرب الحمام، وسوق الربيع، وحي السلام بالكامل، وعمر بن الخطاب، ومركز شباب حى السلام، وأمام مستشفى أبو النصر الخيري، والمطافي، وجناين أيوب ، وجبانة المسلمين ، ومساكن ابومنديل ، وموقف أسيوط القديم ،والمستشفى المركزي ، ومجمع المدارس القديم والجديد ، بورسعيد غرب السكة من المدخل البحري إلى المدخل القبلى ، وجبانة المسلمين ومساكن ابو منديل ، وعزبة الورد وحسن بك يونس وشارع الجناين ومجمع المدارس ، وخلف المعهد الديني ، وابو منديل ، وشارع مجلس المدينة بالفترة المسائية” .