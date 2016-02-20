ضبط سلاح ناري وتحرير «1223» مخالفة مرورية في حملة أمنية ببني سويف‎

تمكنت قوات الأمن في بني سويف، خلال حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف وشملت دائرة المديرية من ضبط ،علي محمد علي “المجري” 43عام .. مقيم بني سويف الجديدة . وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم قصير تحمل رقم (1040245) تم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة.

> وتمكنت الحملة من ضبط وتحرير ، (1223) مخالفة مرورية متنوعة شملت عكس الاتجاة وسير بدون لوحات وسير بدون رخص وسرعة ذائدة وخط سير .