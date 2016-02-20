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اليوم| تسليم 28 تاكسي من «تحيا مصر» لمستحقيه في الأقصر

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اليوم| تسليم 28 تاكسي من «تحيا مصر» لمستحقيه في الأقصر اليوم| تسليم 28 تاكسي من «تحيا مصر» لمستحقيه في الأقصر

أرشيفية

تقيم محافظة الأقصر مساء اليوم السبت احتفالية بميدان ابوالحجاج لتسليم 28 تاكسي لمستحقيه ضمن مشروع الـ” 1000 التاكسي” المقدم من صندوق تحيا للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة البطالة.

ومن المقرر أن يحضر الحفل محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير الأمن والعميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالمحافظة وعدد من مسئولي الصندوق الاجتماعي .

يشار إلي أن مشروع التاكسي يتم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية وتبلغ قيمة السيارة الواحدة 79 ألف جنيه يتم دفع مبلغ 23 ألف و700 جنيه مقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5% مع منح شهر سماح فى السداد واشترط الصندوق أن لا يقل سن المتقدم عن 30 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً وألا يكون حاصلاً على أية قروض سابقة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وألا يكون له دخل ثابت ولا يمتلك دخل ثابت ولا يمتلك أية سيارة ملاكي أو أجرة وألا يكون ملتزماً بسداد أقساط سيارة أخرى فضلاً عن وجود ضامن للمقترض.

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