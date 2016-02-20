فوائد مذهلة لحبة البركة جعلتها شفاء لكل داء.

حبة البركة او الحبة السوداء، كما يطلق عليها البعض، أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ، وهذا دليل نبوي على أهميتها فقال : “عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء الا السام” .والسام هو الموت أي انها تشفي من جميع الأمراض الا الموت لأن انتهاء الأجل بيد الله سبحانه وتعالى.

وتعتبر حبة البركة من أكثر النباتات العطرية التي حظيت باهتمام كبيرعلى مر العصور وكذلك من خبراء التغذية العلاجية في العصر الحديث وذلك بسبب فوائدها المذهلة وقدرتها على شفاء الكثير من الأمراض.وسوف تعرض لكم أهم فوائدها:

فوائد حبة البركة:

– تساعد حبة البركة في خفض نسبة السكر بالدم وتساعد البنكرياس فى افراز الأنسولين ، لذلك هى أفضل مشروب لمن يعاني من مرض السكر

– تساعد حبة البركة في خفض الضغط المرتفع وذلك بسبب قدرتها على التخلص من الكوليسترول الضار بالجسم ، والدهون ، لذلك تناولها يحمي من الاصابة بالجلطات القلبية ،وأمراض القلب.

– تساعد حبة البركة في التخفيف من ألام التهاب الحلق ، أو التهاب اللوزتين الناتج عن العدوى الفيروسية.

– تساعد حبة البركة في الحماية من الاصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان القولون والثدى والدم والمخ

– تحتوي حبة البركة علة مادة الثيموكين التي تحمي المخ من المواد المشعة والأشعة التي تضر المخ

– تعتبر حبة البركة علاجاً فعال لالتئام الجروح ، وذلك بوضعها على الجرح.

– تساعد في تقليل التشنجان لمن يعاني من نوبات الصرع.

– تساعد حبة البركة في التخلص من العديد من الآلام مثل الصداع وآلام الأسنان.

– تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم لمحاربة العديد من الأمراض

– تحمي الجهاز التنفسي ، وتساعد بشكل فعال في علاج أمراضه.

فوائد حبة البركة للبشرة:

يستخدم زيت حبة البركة في علاج الكثير من المشاكل الجمالية التي تتعلق بالبشرة مثل جفاف البشرة والتجاعيد والبثور والفطريات والعديد من مشاكل البشرة.

ملحوظة: يجب عدم الافراط في تناول حبة البركة بالنسبة للمرأة الحامل و،كذلك لمن يعاني من انخفاض بضغط الدم لانها تعمل على تقليل ضغط الدم وتقليل نسبة السكر .

شبكةعيونالإخبارية

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