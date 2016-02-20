البن الأخضر: أسهل وأسرع طريقة لإنقاص الوزن 20 كيلو شهريا

البن الأخضر الكثير منا لا يعرف فوائده العديدة فالكثير من الناس يقوم بعمل رجيم بمختلف أنواعه دون جدوي، ولذلك نقدم لكم طريقة سريعة لحرق الدهون والتي يستخدمها الأمريكيون في إنقاص الوزن والحصول علي طاقة كبيرة تساعدك في إنهاء كافة أعمالك بشكل سريع ويستخدم في عمل المكملات الغذائية.

البن الأخضر لتخسيس الوزن وحرق الدهون:

عليك تناول 700-1050 ملي جرام من نبات البن الأخضر والذي يساعد في حرق الدهون كما تزيد من عملية التمثيل الغذائي فقد أكد الدكاترة علي أن استخدام القهوة الخضراء في أنقاص الوزن 10 كيلو في الأسبوع الأول.

عليك القيام بممارسة الرياضة بشكل مستمر للحصول علي جسم مثالي أثناء القيام برجيم البن الأخضر.

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رجيم سريع المفعول لتخسيس الوزن 10 كيلو جرام أسبوعيا

فوائده العديدة:

حرق الدهون

سد الشهية

خفض ضغط الدم

زيادة مستويات الطاقة

منتج طبيعي لا يحتوي علي مواد كيماوية

كيف يمكنك الحصول عليه:

عليك التأكد من مصدر المنتج الذي تستريه أما من موقع موثوق منه أو تاجر مشهور يمكنه الحصول عليه كمنتج أصلي الغير مخلوط بأي منتج أخر .

ملحوظة يمنع تماما الحوامل والمرضي الحساسية المفرطة من الكافيين وكذلك مرضي السكري والقلب والأوعية الدموية من تناول البن الأخضر قبل استشارة الطبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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