مقتل مالايقل عن 69 داعشيا والعثور على منازل مفخخة فى الأنبار وبغداد

أعلنت وزارة الدفاع بالعراق السبت، مقتل ما لا يقل عن 69 إرهابيا من تنظيم داعش، والعثور على منازل مفخخة وضبط عتاد وأسلحة ومتفجرات فى عمليات استباقية، نفذتها قوات الجيش بمختلف القواطع فى الأنبار وبغداد.

وذكرت الوزارة فى بيان لها تلقت- وكالة أنباء الإعلام العراقى(واع)- نسخة منه، أن "فرقة المشاة السابعة عشرة وضمن قاطع مسؤوليتهم تمكنت من قتل 3 من عناصر داعش، وتدمير المنزل المتواجدين فيه فى منطقة بستان التكريتى جنوب الفلوجة، إضافة إلى قتل 4 أخرين، تدمير منصة صواريخ تحملها عجلة نوع (كيا) فى منطقة زوبع العرسان جنوب الفلوجة، وحرق منزل يتواجد فيه دواعش فى منطقة بستان التكريتى جنوب الفلوجة أثناء محاولتهم التعرض على قوات الأمن العراقى من هذا المنزل، والعثور على 3 عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات سعة 10 و5 لتر مملوء بمادة C4 ".

وأوضحت الوزارة أن "طيران الجيش العراقى تمكن من تدمير عدة أوكار ل "داعش" وقتل 32 إرهابيا وتدمير 2 هاون فى منطقة الحامضية ضمن المحور الشمالى للأنبار".

وتابعت الوزارة أن "الفرقة العاشرة تمكنت من تدمير شفل مفخخ الاستيلاء على 2 منصة إطلاق الصواريخ محلية الصنع وتفجير40 عبوة ناسفة وتدمير4 دراجات نارية مفخخة وحرق عجلة تحمل أحادية وقتل من فيها، إضافة إلى قتل 30 إرهابيا وتفجير 35 عبوة ناسفة وتفجير دراجة نارية (ستوته) تحمل جلكانات سيفور وتفجير عجلة مفخخة (خباطة) فى منطقة الحامضية ضمن المحور الشمالى للانبار".

واختتمت الوزارة أن "طائرات القوة الجوية استطاعت تدمير مقرين لداعش وتفجير عجلة كيا تحمل إرهابين فى منطقة الحامضية ضمن المحور الشمالى للانبار".

من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمنى أن مدنيا لقى مصرعه، وأصيب 6 أخرون، بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الخضار جنوبى العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمنى بأن" عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة الرشيد فى منطقة الدورة جنوبى العاصمة بغداد انفجرت، صباح اليوم، ما اسفر عن مصرع مدنى وإصابة 6 اخرين بجروح متفاوتة"، مشيرا إلى أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى".

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