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قوات الاحتلال تعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمى لحيازته سكين

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قوات الاحتلال تعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمى لحيازته سكين قوات الاحتلال تعتقل طفلا قرب الحرم الإبراهيمى لحيازته سكين

كشفت مصادر فلسطينية عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت طفلا على أحد الحواجز الإسرائيلية قرب الحرم الإبراهيمى الشريف بمدينة الخليل بفلسطين بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت المصادر أن الطفل هو كرم عاطف يوسف قزاز (13 عاما) من مدينة دورا قد تم اعتقاله لحيازته سكين قرب الحرم الإبراهيمى، وجرى نقله إلى مركز شرطة الاحتلال للتحقيق معه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عزات إسحق جابر (20 عاما) من البلدة القديمة فى الخليل، فيما حاول والده التدخل لإطلاق سراحه قام عدد من جنود الاحتلال بالاعتداء عليه بالضرب.
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