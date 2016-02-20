داعش يعدم عنصرين من الجيش العراقى فرا من أحد سجونه فى الحويجة

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك بالعراق السبت، بأن تنظيم "داعش"الإرهابى أعدم اثنين من عناصر الجيش العراقى اعتقلهما بعد هروبهما من أحد سجونه، وسط قضاء الحويجة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى(واع) عن المصدر أن "عناصر تنظيم داعش أعدموا عنصرين من الجيش العراقى بعد فرارهما من أحد سجون التنظيم وسط قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، لكنهما لم ينجحا فى عبور تجمعات التنظيم".

وأضاف المصدر أن "عناصر التنظيم اقتادوا العنصرين إلى وسط قضاء الحويجة، وأعدموا أحدهما رمياً بالرصاص والآخر ذبحاً"، مبيناً أن " جثتهما بقيت لأكثر من ساعة ملقاة على الطريق قبل أن يتم رفعهما".

من ناحية أخرى لقى أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى المسلح مصرعهم بينهم حاكم التنظيم بمحافظة الأنبار "وهيب البوعابر" ومساعده محمد طليب بغارة جوية غرب قضاء هيت بالعراق.

وقالت خلية الإعلام الحربى فى العراق، فى بيان لها، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية السبت، " أن صقور الجو وجهوا ضربة جوية دقيقة على مزرعة يملكها الإرهابى خالد السعدون غرب قضاء هيت، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا من جنسيات عربية، بالإضافة إلى والى "داعش" فى الأنبار، مضيفة أن الضربة تمت استنادا لمعلومات مديرية الاستخبارات والأمن".

يشار إلى أن محافظة الأنبار تشهد عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم "داعش" انطلقت من عدة محاور، بمشاركة طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، والطيران والمدفعية وجميع القطاعات الأمنية العراقية.

من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت، مقتل المفتى الشرعى لتنظيم داعش، الإرهابى و59 إرهابياً بعمليات أمنية فى مناطق مختلفة من أطراف العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة فى بيان لها نقلته -وكالة أنباء الإعلام العراقى(واع) أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها فى تطهير منطقة البو شجل والكرمة وناظم التقسيم وتضييق الخناق على التنظيم، حيث تمكنت من قتل 19 إرهابياً بينهم ما يسمى بـ(الوالى الشرعى) وتسعة من معاونيه، وتدمير عجلتين اثننين وزورقين وقتل من فيها، وتدمير مفارز هاون وقتل أعدادها.

واضافت القيادة أن "قوة من اللواء 41 تمكنت من قتل 40 إرهابياً وتدمير عجلتين اثنتين وستة زوارق وقتل من فيها، وتفكيك (60) عبوة ناسفة، وصاروخ كاتيوشا، وموضعين لقيادات داعش الإرهابية، فى منطقة الزورة شمن قاطع عمليات سامراء".

وأوضحت القيادة أن "كتيبة هندسة ميدان فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من قتل إرهابى، ومعالجة 30 عبوة ناسفة ضمن قاطع المسؤولية غربى بغداد"، مبينة أن "قوة من اللواء 23 تمكنت من تطهير ثلاثة منازل مفخخة وخمس عبوات ناسفة فى منطقة المنارى، جنوبى بغداد".