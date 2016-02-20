مشروع جديد لمعالجة مياه بحيرة قارون بالفيوم بتكلفة 2,5 مليار جنيه

استقبل المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت، وفداً من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية وشركة أميسال، لبحث آليات إنشاء مشروع جديد لمعالجة مياه الصرف المنصرف لبحيرة قارون، وتحسين الحياة المائية فى البحيرة، بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتور نبيل المراغى العالم فى بحوث المياه والطاقة ومصمم المشروع، واللواء عصام على عرفة رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الدكتور نبيل المراغى، خلال اللقاء، أهم ملامح المشروع وآليات تنفيذه والفوائد التى ستعود على المحافظة، مؤكدا أن المشروع يعتمد على أربع مكونات رئيسية، تشمل استخراج الأملاح من مياه المصبات، ومعالجة مياه الصرف واستخدامها فى استصلاح أراضى زراعية جديدة، إضافة إلى تحسين نوعية الأسماك، وإنشاء مصانع تعتمد على منتجات المشروع من الأملاح، مشيراً أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفيذ المشروع الجديد تبلغ 2,5 مليار دولار، وينفذ على عدة مراحل خلال 6 سنوات، ويبلغ العائد السنوى للمشروع نحو 9,5 مليار جنيه .

وأضاف العالم فى بحوث المياه والطاقة أن فكرة المشروع تعتمد على وضع محطات معالجة على مصبات البحيرة، المتمثلة فى مصرفى البطس والوادى لمعالجة مياه الصرف قبل وصولها للبحيرة، واستخراج الأملاح منها، واستخدام المياه المعالجة فى الاستصلاح الزراعى.

من جانبه أشاد محافظ الفيوم بفكرة المشروع، مؤكداً أن سيقدم حلولاً جذرية لمشكلات البحيرة والثروة السمكية، وينقل الفيوم نقلة نوعية لتكون فى مصاف المحافظات المتقدمة اقتصادياً، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى منطقة بحيرة قارون اهتماما بالغاً، باعتبارها شرياناً حيوياً للمحافظة، ومستقبلاً واعداً لأبنائها، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بالمحافظة، مؤكدا حرصه على مشاركة كافة جهات المجتمع المدنى والمواطنين مع الجهات التنفيذية لإتمام تنفيذ المشروع والعمل على إنجاحه.

وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتقديم الإمكانيات المطلوبة حتى يكون المشروع واقعاً ملموساً، لافتاً إلى أن بحيرة قارون أحد أهم ثروات المحافظة الطبيعية التى نسعى بشتى الطرق لاستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع على الجميع ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

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