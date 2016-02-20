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بالصور..محافظ بنى سويف يحضر نهائى "مراكز الشباب" ويسلم الكأس للفريق الفائز

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بالصور..محافظ بنى سويف يحضر نهائى "مراكز الشباب" ويسلم الكأس للفريق الفائز بالصور..محافظ بنى سويف يحضر نهائى "مراكز الشباب" ويسلم الكأس للفريق الفائز
شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف نهائى دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة (copa coca cola)) تحت (15) سنة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة "للعام الرابع" بين فريقى مركز شباب أبوسليم ومركز شباب العبور بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف بحضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ومحمد زمزمى المدير المسئول للشركة الراعية للبطولة لقطاع الصعيد.

وحضر المحافظ المباراة النهائية والتى انتهت بفوز فريق "أبو سليم" بـ 4 أهداف نظيفة على فريق (العبور)، حيث سلم المحافظ الكأس للفريق الفائز، والذى تأهل للمشاركة فى تصفيات الصعيد المقرر إقامتها فى محافظة الأقصر خلال شهر فبراير الجارى، المؤهلة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال "سرور"، إنه اشترك فى البطولة 64 فريقا من المحافظة على 4 مراكز شباب (العبور، الحمرايا، أبو سليم ، تزمنت) وتأهل للأدوار النهائية 4 فرق من مراكز الشباب، وهم فرق نجوم العالم، والساجدين، والأكاديمية الإسبانية أ، والأكاديمية الإسبانية ب ، وتأهل منها فى النهائى مركزا شباب العبور وأبو سليم، مضيفا أن محافظة بنى سويف كان لها حضور مميز فى هذه البطولة، حيث سبق وأن حصلت على المركز الأول على مستوى الصعيد والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الأعوام الثلاثة الماضية من بدء انطلاق البطولة.

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (1)

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (2)

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (3)

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (4)

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (5)

محافظ بنى سويف يحضر المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب بالمحافظة (6)
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