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بالصور.. وصول ألف رأس عجل لميناء سفاجا من السودان على متن السفينة amal

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بالصور.. وصول ألف رأس عجل لميناء سفاجا من السودان على متن السفينة amal بالصور.. وصول ألف رأس عجل لميناء سفاجا من السودان على متن السفينة amal
وصل ظهر اليوم السبت، ألف رأس عجل لميناء سفاجا البحرى، على متن السفينة amal قادمة من السودان لتوزيعها على محافظات الصعيد.

ومن جانبه، قال الدكتور بيطرى وحيد رأفت أحد أعضاء الحجر البيطرى بسفاجا، إنه تم الكشف الظاهرى على العجول، وهى بصحة جيدة، وذلك من قبل رجال الحجر البيطرى بالبحر الأحمر والوجه القبلى وتبين خلاءها من أى أمراض.

وتم إخطار مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر بوصول الشحن والكشف الظاهرى عليها، لتوزيعها على محافظات الصعيد المختلفة.
>وصول 1000 رأس عجل لميناء سفاجا (1)

وصول 1000 رأس عجل لميناء سفاجا (2)

وصول 1000 رأس عجل لميناء سفاجا (3)

وصول 1000 رأس عجل لميناء سفاجا (4)
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