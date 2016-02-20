بالصور..مساعد الوزير للأمن العام يكرم ضباط مباحث شرم الشيخ لتفانيهم فى العمل

قام اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتكريم ضباط مباحث قسم شرم الشيخ، ومنحهم مبالغ مالية، تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى العمل، وحسن تعاملهم مع المواطنين، وسرعة الاستجابة للبلاغات.

جاء ذلك على خلفية زيارة جاد الحق، لمدينة شرم الشيخ، وتفقده الخدمات الأمنية بشرم الشيخ لتأمين مؤتمر "إفريقيا 2016". والمكرمون هم كل من "الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرم الشيخ ومعاونيه الرائد محمد رمضان معاون المباحث الأول والنقباء عمرو عبد العال ومصطفى جمال ومصطفى شوقى" معاونى المباحث.

وأضاف مصدر أمنى بقسم شرم الشيخ، أن مساعد الوزير أشاد بالمنظومة الأمنية بالقسم، وانضباط الخدمات، وأن ضباط القسم على قدر المسئولية المطلوبة منهم، كما اطلع على القضايا بالقسم، وأثناء تواجده بالقسم خلال زيارته المفاجئة، شاهد تشكيلا عصابيا تم ضبطه من قبل ضباط المباحث. بعد وقت بسيط من قيامه بسرقة معدات ومواد خام من فندق تحت الإنشاء.



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