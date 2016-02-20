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بالصور.. افتتاح المعسكر الثامن للكشافة فى قنا بمشاركة 18 جامعة مصرية

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بالصور.. افتتاح المعسكر الثامن للكشافة فى قنا بمشاركة 18 جامعة مصرية بالصور.. افتتاح المعسكر الثامن للكشافة فى قنا بمشاركة 18 جامعة مصرية
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعبد المالك الزينى رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، افتتاح معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية، بمشاركة 196 طالبا وطالبة من 18 جامعة مصرية، فى الفترة من 20 فبراير إلى 25 فبراير الجارى.

ورحب الهجان بالطلبة المشاركين على أرض محافظة قنا، مؤكدا أن المعسكر يهدف إلى جمع شباب من مختلف الجامعات والحرص على إقامة التجمعات والملتقيات العربية والرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

وأكد محافظ قنا أن الكشافة تغرس فى نفوس الشباب المبادئ والأخلاق الحميدة، وكذلك الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع والحفاظ على نظافة البيئة، مشيرا إلى أن هذا التجمع يرسخ أواصر المحبة والتعارف بين الشباب المشارك.

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (1)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (2)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (3)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (4)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (5)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (6)

معسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعات العربية بقنا (7)
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