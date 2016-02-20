شرطة دبي تحقق أمنية سائح هولندي من ذوي الإعاقة

حققت القيادة العامة لشرطة دبي أمنية سباستيان ويدل، من ذوي الإعاقة، هولندي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاماً، كان يعمل سائق سيارة اسعاف، وأصيب بمرض جعله حبيسا للكرسي المتحرك، وذلك بمشاهدته دوريات شرطة دبي الفارهة عن قرب والصعود اليها والتقاط الصور فيها.

وقال سباستيان ويدل انه سمع عن سيارات شرطة دبي الفارهة وشاهدها في التلفاز واليوتيوب والانترنت واعجبته للغاية، وكون هولندا لا تستخدم مثل هذه السيارات الفارهة كدوريات للشرطة، تمنى السفر الى دبي لرؤيتها، وبعدها عقد العزم الى المجيء خصيصا لمدينة دبي في رحلة سياحية لمده خمسة أيام لمشاهدتها، وعند وصوله للمدينة، حضر الى القيادة العامة لشرطة دبي ونقل لهم أمنيته في رؤية السيارات الفارهة والصعود اليها وتصويرها.

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> إدارة الشرطة السياحية

> ومن جانبه قال الملازم سيف سلطان راشد الشامسي، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية في إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، انه وبعد حضور سباستيان ويدل الى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وجه العقيد سالم خليفة الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، بتحقيق امنية السائح الهولندي على الفور، وتم الذهاب إلى الفندق الذي ينزل فيه، وقام قسم الدوريات الأمنية السياحية بعرض دورية (اودي ار 8) عليه وتحقيق امنيته.

وقدم الملازم سيف الشامسي لويدل شرحاً عن الدوريات الفارهة في شرطة دبي وانواعها وميزاتها، وما تحتويه من أنظمة ذكية وتقنيات حديثة تواكب تطورات العصر، إضافة إلى دورها السياحي المهم في الإمارة، حيث تتواجد الدوريات في المناطق التي يرتادها السياح واستقطابها للزوار عند برج خليفة، ومول دبي، وجي بي آر، وبرج العرب، ومنطقة جميرا، مؤكدا حرص القيادة العامة لشرطة دبي على اسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ارقى الخدمات التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، وذلك استجابة لمبادرة مؤشر السعادة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف الى قياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

شكر خاص

> وتقدم ويدل بجزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق امنيته، مثمنا جهودها التي تبذلها في الحفاظ على الأمن والدور السياحي الكبير في الترويج للإمارة، حيث انه لمس المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، وقيمة الامارات والسمعة العالمية التي وصلت إليها، ومدى تفاعل الناس الإيجابي الكبير مع الدوريات الفارهة والشرطة السياحية، ومدى التقارب الاجتماعي بين شرطة دبي والناس من مختلف الجنسيات.

مدينة الامن والأمان

> وقال ويدل ان من اميز الخصائص التي تتمتع بها مدينة دبي هي الامن والأمان، فأينما ذهبت في كل مكان في المدينة تجد المكان امن، مما جعلني التفكير في العيش فيها بشكل دائم، بالإضافة الى انها توجد بها جنسيات عديدة يمكنك التفاعل معها والتعلم من ثقافاتها، حيث أنك لا تشعر بانك غريب في هذه المدينة وتشعر بانك تقيم فيها منذ سنوات وأن كل الناس اصدقائك ويقدمون لك المساعدة أينما احتجت اليها.

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