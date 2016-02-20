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وقف سير دعوى إعادة محاكمة 103متهمين بأحداث "الوزراء" للفصل فى طلب الرد

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وقف سير دعوى إعادة محاكمة 103متهمين بأحداث "الوزراء" للفصل فى طلب الرد وقف سير دعوى إعادة محاكمة 103متهمين بأحداث "الوزراء" للفصل فى طلب الرد
قررت الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع في إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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