محافظ جنوب سيناء: خسائر تراجع السياحة بالغردقة وشرم الشيخ 2 مليار جنيه شهريا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن نسب الإشغال فى فنادق شرم الشيخ، تبلغ حاليًا 20%، متوقعًا تزايدها بعد عقد المنتدى الاقتصادى الإفريقى، كما أوضح أن حجم الخسائر جراء تراجع السياحة تبلغ شهريا 2 مليار جنيه ما بين الغردقة وشرم الشيخ.

وتوقع فودة، فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات المنتدى الذى بدأ فى شرم الشيخ اليوم ويستمر لمدة يومين، أن يسهم المنتدى فى انعاش حركة السياحة فى شرم الشيخ وجنوب سيناء، مضيفاً أن عقد منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يعد رسالة طمأنة للعالم بعودة مدينة السلام – شرم الشيخ - إلى وضعها الطبيعى.

وأشار إلى أن هذه الوفود الكبيرة فى شرم الشيخ من مختلف الدول الافريقية فى المنتدى ومشاركة رؤساء دول ورؤساء وزارات ورجال أعمال وممثلون عن مؤسسات استثمارية ومالية كبرى سيعزز من تواجد شرم الشيخ على خريطة المؤتمرات العالمية.

وتابع: "هناك خطة لتنشيط السياحة فى شرم الشيخ من خلال إعادة هيكلة الفنادق وإدخال أنشطة ترفيهية جديدة لجذب السياحة".