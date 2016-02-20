بالصور.. سائح فرنسى وخطيبته يشاركان شباب أسوان فى تلوين الشوارع

شارك سائح فرنسى وخطيبته مجموعة من الشباب والفتيات بمدينة أسوان، فى أعمال التجميل والتلوين لشوارع مدينة أسوان السياحية.

وأكد محمد جلال، منسق الحملة الشبابية لنظافة وتجميل مدينة أسوان، أن أعضاء الحملة فوجئوا أثناء قيامهم بأداء أعمالهم التطوعية فى نظافة وتجميل عدد من مناطق وشوارع مدينة أسوان السياحية، بتطوع سائح فرنسى وخطيبته بالمشاركة فى أعمال تلوين مدخل جزيرة أسوان بكورنيش النيل.

وأضاف جلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن السائحين أمسكا بفرشة التلوين وطلى سلالم المرسى النيلى لجزيرة أسوان، مستخدمين ألوان "الأصفر والأحمر والأخضر".

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