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تجديد حبس تيمور السبكى 15 يوماً فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد

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تجديد حبس تيمور السبكى 15 يوماً فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد تجديد حبس تيمور السبكى 15 يوماً فى اتهامه بسب وقذف سيدات الصعيد
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، بعد تصريحات أدلى بها خلال ظهوره فى أحد البرامج التلفزيونية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات ، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

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