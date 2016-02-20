بالصور.. مؤتمر إفريقيا ينعش الحركة السياحية بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى تصريح خاص اليوم السبت، بأن الحركة السياحية داخل منتجع شرم الشيخ شهدت رواجا كبيرا خلال المؤتمر، موضحا أن نسبة الإشغال السياحى فى مدينة شرم الشيخ قد ارتفعت تزامنا مع انعقاد المؤتمر الإفريقى الاقتصادى، حيث وصلت إلى 25 % مقارنة بآخر نسبة إشغال سياحى بالمدينة، والتى وصلت إلى 17%.

وأضاف فودة أن مثل هذه المؤتمرات الكبرى التى تقام بمدينة شرم الشيخ، هدفها لفت أنظار العالم إلى سياحة المؤتمرات بها، مما يساعد على عودة السياحة مرة أخرى، بالإضافة إلى إرسال رسالة للعالم أن شرم الشيخ يتم تأمينها على أعلى مستوى وأن مصر آمنة.

وفى نفس السياق أكد العميد عصام خضر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، على أن مطار شرم الشيخ استقبل اليوم 17 رحلة دولية على متنها 1204 سائحين، بالإضافة إلى 8 رحلات محلية على متنها 824 سائحا، كما شهد المطار مغادرة 16 رحلة دولية على متنها 613 سائحا و8 رحلات محلية على متنها 776 سائحا.

وأضاف مدير مركز العمليات، أن منفذ طابا قد استقبل اليوم 522 سائحا قادمين من إيلات الإسرائيلية للاستمتاع بمنتجعات دهب ونويبع كما شهد الميناء مغادرة 569 سائحا.

وأوضح خضر أن نسبة الإشغال السياحى بمدينة شرم الشيخ قد وصلت إلى 25%، وذلك بالتزامن مع عقد مؤتمر الكوميسا، بينما وصلت النسبة العامة للمحافظة إلى 27%.

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