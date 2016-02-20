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محافظ البنك المركزى: 9 مليارات دولار استثمارات سعودية تأتى الفترة المقبلة

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محافظ البنك المركزى: 9 مليارات دولار استثمارات سعودية تأتى الفترة المقبلة محافظ البنك المركزى: 9 مليارات دولار استثمارات سعودية تأتى الفترة المقبلة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن تطورات سوق الصرف الأخيرة لن تؤثر على الاقتصاد المصرى.. مضيفًا: "الاقتصاد المصرى قوى وجاذب وقبل فترة وجيزة وقعت على 9 مليارات دولار استثمارات سعودية ستأتى الفترة المقبلة".

وأوضح، فى تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة فى افريقيا المنعقد حاليا بشرم الشيخ، بدأنا إجراءات اقتصادية قوية الفترة الماضية ومستمرون فيها لمعالجة القصور الهيكلى فى أوضاع معينه بميزان المدفوعات والموازنة العامة وهو ما ينعكس ايجابا على أداء الاقتصاد، وشدد عامر على أن تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية كبيرة جدا.

وأضاف محافظ البنك المركزى:" الأمور فى الفترة الماضية شهدت بعض الخلل تحتاج لانضباط لأن كل دولة يجب أن تضع ضوابط للعمل الاقتصادى بها"، وتابع: "نحن نعمل من أجل المجتمع وليس فئة بعينها ونسعى لتحقيق استقرار فى مستوى السلع للمجتمع ككل".

واستطرد قائلا: " تعالت بعض الأصوات بالشكوى لان هناك من يعمل لمصلحته الخاصة، ونحن نعمل لمصلحة مصر و لا نلتفت لهذه الأصوات.. وما أقوله للمصريين اطمئنوا اقتصادنا قوى وقادر ولدينا تحديات نتعامل معها، مصر بلد قوية ولديها مقومات اقتصادية كبيرة مشددا على اهتمام الدولة بمحدودى الدخل".

من جانب آخر شدد محافظ البنك المركزى المصرى أن مصر أكبر سوق يعطى أرباحا للمؤسسات الاقتصادية الأجنبية والمصرية، مؤكدا على انه لا يوجد سوق فى اوربا الشرقية او الغربية او منطقة الشرق الأوسط يعطى ربحية مثل مصر.

وأضاف قائلاً: "لا يوجد دليل واحد على هروب مستثمر واحد من مصر، وما تردد عن توقف استثمارات بمصر كلام غير دقيق وتصريحات غير مسئولة وكلام مغرض يصدر عن أصوات مغرضة".


>محافظ البنك المركزى من شرم الشيخ: "اقتصاد مصر قوى.. ومش أى كلمة تخوفنا"
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مصر 365

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