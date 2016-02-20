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البيئة: حصر تلفيات الزيت المتسرب من سفينة قبرص بنويبع للحصول على تعويض

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البيئة: حصر تلفيات الزيت المتسرب من سفينة قبرص بنويبع للحصول على تعويض البيئة: حصر تلفيات الزيت المتسرب من سفينة قبرص بنويبع للحصول على تعويض
قالت الدكتورة كوثر حنفى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إن بقعة الزيت التى تسربت من سفينة تحمل علم قبرص، تجمعت على الشاطئ موضحة أن لجنة عاينت موقع الحادث وبدأ الغطاسون العاملون بمحميات البحر الأحمر فى النزول إلى المياه بمنطقة التسرب للتعرف على الأضرار التى وقعت بالشعب المرجانية بالمنطقة.

وأضافت كوثر حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه طبقا لقانون البيئة سيتم تحديد كم الخسائر التى وقعت بالشاطئ والشعب المرجانية للحصول على التعويضات اللازمة .

وأشارت كوثر حنفى، إلى أنه سيتم أيضا إزالة التلوث الزيتى من الشاطئ بطريقة سليمة ودفنه بمدافن صحية وإعادة الشاطئ لطبيعته .

جدير بالذكر أن سامى سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا- نويبع، أرسل لـ"اليوم السابع"، صورا توضح انتشار بقعة زيت بطول 2 كيلو متر بشواطئ مدينة نويبع أمام قرية "الصيادين السياحية" أثناء مرور إحدى السفن "القبرصية" بخليج العقبة، ما يهدد بدمار الشعب المرجانية.

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مصر 365