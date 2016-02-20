أفضل أجهزة التعليم الإلكترونية للأطفال بالأسعار

تنمية قدرات الأطفال منذ الصغر أمر هام جدًا تحرص الأمهات دائمًا على اتباعه من خلال استخدام الوسائل التعليمية المتعددة، ومن أبرز وأنجح تلك الوسائل التي تتناسب مع الوقت الحالي هي الوسائل التعليمية الإلكترونية التي تساعد وتساهم في سهولة استيعاب المعلومات لدى الأطفال، وهي من أبرز الوسائل في عصرنا الحديث التي ساهمت وبجدارة عالية في دعم التعلم وتنمية القدرات للأطفال بصورة سلسة ومميزة لتجعل من حصد التعليم والمعرفة متعة وإفادة تكسب الطفل الكثير بأقل مجهود ناجح.



"سيدتي وطفلك" قامت بجولة في أهم المكتبات والمحلات التعليمية الخاصة بالأطفال لمعرفة أفضل الألعاب الإلكترونية للأطفال، مع ذكر سعرها.



القلم الناطق التعليمي:

يقدم لك حقيبةً تعليميةً متكاملةً تسهل عليك التعليم الذاتي للأطفال، توفر تعليم مهارات النطق والتهجئة السليمة باللغتين العربية والإنجليزية، تحتوي على أكثر من 2500 كلمة تفيد الطفل للتعلم وتنمية قدراته اللغوية، كذلك تعليم مهارات الحساب الأساسية وتمارين صوتية على مخارج الأحرف والنطق السليم مصممة على شكل قلم قارئ مع العديد من المفرقات التعليمية من القرآن الكريم والكتب اللغوية العربية والإنجليزية.

السعر : (499) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل: من 3 إلى 7 سنوات



جهاز " Leap Tv "

جهاز تعليمي ممتع للأطفال عبارة عن أداة جديدة للتحكم بالألعاب الموجودة على التابلت أو التلفاز الذكي تهدف إلى تشجيع تعليم الأطفال من خلال الترفيه. الجهاز الجديد يمكن تحميل أكثر من 100 لعبة تعليمية عليه، كما أنه يضم بعض الألعاب التي تنمي القدرات الرياضية والعلوم والفضاء، وتمد الأطفال بمعلومات مفيدة خلال اللعب معتمدةً من قبل مختصين في التعليم التربوي.

السعر : (699) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل : من 3 إلى 8 سنوات



جهاز " ClemPad Plus"

جهاز لوحي تعليمي بمواصفات متميزة يحتوي على تطبيقات تعليمية منوعة وحصرية صممتها Clementoni الاحترافية لمسار تعليم كامل يحتوي على إنترنت آمن وفلتر خاص لوسائط الإنترنت يدعم اللغة الإنجليزية والعربية في جميع التطبيقات التعليمية والألعاب الترفيهية، يحتوي على نظام أندرويد كامل وشاشة لمس آمنة على الأطفال.

السعر : (299) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل : من 3 إلى 5 سنوات



جهاز " play&learn bad "

‎‎لتعليم الأرقام والحساب بصورة مبسطة ومرحة لعبة بلاي أند ليرن تمثل ‎آلة تعليم المرح، عبارة عن جهاز تعليمي بهيئة كمبيوتر لوحي‎، يوفر ‎الحساب الأساسي‎ مع الرسومات والألوان الممتعة، يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كذلك يشمل على الحروف المتنوعة بحجم كبير للتعرف على الحروف والأرقام بصورة سلسة وممتعة.

السعر : (39) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل : من 3 إلى 5 سنوات



LeapFrog LeapPad

لتعليم الكلمات الإنجليزية البسيطة للأطفال في عمر صغير ستناسبهم لعبة المستكشف الصغير الإلكتروني يشمل هذا البرنامج القراءة التفاعلية والكتابة والمغامرة للأطفال تساعد على تطوير المهارات اللغوية الأساسية من خلال قصة ذكية في الحياة مع الرسوم المتحركة متعة التعلم، مكتوب على ثلاثة مستويات تتراوح بين كلمات بسيطة إلى أكثر تعقيدًا من الجمل ليؤدي إلى مستويات أكثر مهارةً تدريجيًّا للأطفال .

السعر : (129) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل : من 4 إلى 6 سنوات



MYMOSQUE

جهاز لتعليم الأطفال كيفية صلاة يدعم اللغتين العربية والإنجليزية لعبة تعليمية لتعليم الأطفال صفة الصلاة بالآيات القرآنية الصغيرة، وترتيب الركعات بصورة مبسطة، كذلك الأدعية الصغيرة التي يجب أن يتعلمها الطفل أثناء الصلاة، بالإضافة إلى عرض صيغة الأذان وتحفيظها لهم، جهاز إلكتروني متميز يسهل على الوالدين تعويد الطفل على الصلاة والتدرب عليها.

السعر : (35) ريالًا سعوديًّا

عمر الطفل: من 4 إلى 7 سنوات