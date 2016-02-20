حلول للحكة وآلام الأسنان في الأشهر الأخيرة من حملك

قد تعاني الحامل من الحكة، في بطنها وكفيها، في الأشهر الأخيرة من الحمل، وقد ترافقها آلام في الأسنان، واللثة إلى حد النزيف،أخصائي الأسنان وليد حمودة، والدكتور عزمي نوار أخصائي الأمراض الجلدية، يعطيانك حلولاً طبيعية لهاتين الظاهرتين.

الحكة

لا بد أن تبتعدي عن أشعة الشمس المباشرة. والأكلات التي تهيج الحكة مثل الصلصة.



العلاج

– تناولي مشتقات فيتامين Kالذي يوجد في السبانخ، السلق، الكرنب وفي بعض الفواكه مثل الأفوكادو والكيوي.

– لا تستجيبي لحكة الجلد وقاومي الرغبة بذلك.

- أكثري من البروتينات وشرب الماء.

آلام الأسنان

صلحي الضرر في أسنانك قبل الحمل بأشهر، لا يحبذ استخدام غرغرة الماء والملح في حال النزف.



العلاج

- استخدمي ضمادة الثلج لدقيقة مكان النزف.

- عليك بالغرغرة بمحلول مخفف من خل التفاح، حيث يعمل على تطهير رائحة الفم وتزكيتها.

- ادعكي أسنانك بقشر الموز يومياً لمدة أسبوعين لتبييض الأسنان.

- إذا أحسست بألم فاستخدمي قطنة صغيرة مبللة بزيت القرنفل؛ حتى زيارة الطبيب.

- المضمضة جيداً بعد قيء الوحام ضروري جداً؛ كي لا تتآكل الأسنان.