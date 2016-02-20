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سمعت عن "البارانويا" المرض النفسى الأكثر شيوعا.. تعرف على أبرز أعراضه

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سمعت عن "البارانويا" المرض النفسى الأكثر شيوعا.. تعرف على أبرز أعراضه سمعت عن "البارانويا" المرض النفسى الأكثر شيوعا.. تعرف على أبرز أعراضه
قال الدكتور محمد على، أخصائى الأمراض النفسية، إن "البارانويا" أحد الأمراض النفسية الأكثر شيوعا بين الناس، حيث تميل الشخصية للشك وعدم الثقة فى الآخرين والإفراط فى الحساسية الشخصية والاعتداد بالنفس.

وأضاف أن التاريخ المرضى للعائلة "الوراثة" من أسباب الإصابة بالبارانويا إضافة إلى بناء علاقات الخاطئة وتعرض الشخصية للكثير من المواقف التى تجعلها متشككة وحساسة دائما.

وأوصى أخصائى الأمراض النفسية، بالتعامل مع هذه الشخصية بمزيد من الاهتمام والاحترام ودمجها فى المواقف الاجتماعية المختلفة كبديل للعزلة ولعدم ترك أى مساحة للشك.

يذكر أن الإنسان الذى يعانى من البارانويا يكون لديه أفكار يعتنقها ويؤمن بها تتصف بالاضطهاد أو إلحاق الأذى به من جانب الآخرين، ويمر بثلاث مراحل هى الخوف ثم الظن فالاعتقاد ما يسبب إحساسه بالشك الدائم.
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