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سباليتي: من المؤسف أن صلاح لم يسجل في ريال مدريد

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سباليتي: من المؤسف أن صلاح لم يسجل في ريال مدريد سباليتي: من المؤسف أن صلاح لم يسجل في ريال مدريد

أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي بأداء لاعبه المصري محمد صلاح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

صلاح قدم مباراة طيبة أمام ريال مدريد على الرغم من الخسارة التي مني بها روما على ملعبه بهدفين دون رد من الملكي.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي له يوم السبت "لعبه امتاز بوتيرة سريعة وأظهر شخصية قوية، من المؤسف أنه لم يسجل أمام ريال مدريد لكنه يمتلك الجودة".

وعاد صلاح للتهديف والتألق مؤخرا تحت قيادة سباليتي بعد أن فشل في تسجيل أي هدف منذ عودته من الإصابة التي لحقت به أمام لاتسيو في نوفمبر الماضي.

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