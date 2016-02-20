وزير التموين يقوم بجولة تفقدية بعدد من المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، بجولة تفقد خلالها عدد من المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية يرافقة محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية ،و قيادات مديرية التموين بالمحافظة ، حيث استمع الوزير الى شكاوى المواطنين ، حول نقص المواد الغذائية و اكد الوزير على حل المشكلة خلال الايام القليلة القادمة حيث تم ضخ 3 الاف طن زيت يوميا كما تم التعاقد على كميات كبيرة من الأرز لسد النقص.

من جهه اخرى قام الوزير بتفقد مخازن الجملة للتاكد من توافر السلع ، حيث قام بتفقد مخزن جملة الحلمية و مخزن جملة دار السلام و الابراهيمية.



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