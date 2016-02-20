سكرتير عام محافظة اسيوط يشكل لجنة لحل مشاكل قرية الزاوية

شكل اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط لجنة عاجلة تضم فى عضويتها مسئولى أملاك الدولة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحى لحل مشاكل قرية الزاوية التابعة لمركز اسيوط مؤكدا على أهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالعمل على كافة مشاكل القرى والنجوع والاهتمام بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بقرية الزاوية ومساكن الأسر الأولى بالرعاية بقرية درنكه بمركز اسيوط رافقه خلالها المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعقيد عبد الرحمن حسين مدير ادارة حماية املاك الدولة بالمحافظة ونبيلة محمود رئيس مركز ومدينة اسيوط والبدرى ضيف عضو مجلس النواب.



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