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وزارة الصحة تطلق قافلة طبية لقرية خالد بن الوليد بالعامرية على مدار يومين

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وزارة الصحة تطلق قافلة طبية لقرية خالد بن الوليد بالعامرية على مدار يومين وزارة الصحة تطلق قافلة طبية لقرية خالد بن الوليد بالعامرية على مدار يومين
أقامت وزارة الصحة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية خالد بن الوليد بمنطقة العامرية بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة التى ضمت 10 عيادات طبية من تخصصات الجراحة والمسالك البولية والأطفال والباطنة والجلدية والنساء والقلب والرمد وتنظيم الأسرة والانف والأذن ـ شهدت إقبالا كبيرا واستحسانا من أهالى القرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1179 مريضا من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، علاوة على إجراء 309 تحاليل طبية وعمل 20 رسم قلب و40 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 246 مواطنا من أهالى القرية.

وأكد حجازى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية العلاجية وخاصة خدمة الأخصائى لمواطنى المناطق البعيدة الأكثر احتياجا، من خلال توجيهات الأستاذ الدكتور/ أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وفى ظل دعم كامل من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر.

وقد ضمت القافلة 12 طبيبا و12 ممرضة و6 صيادلة وفنيى معمل ومثقفة صحية و3 مدخلى بيانات، علاوة على الكتبة والإداريين والسائقين والعمال.

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مصر 365