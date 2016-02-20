إنشاء وحدة مطافى بمركز صدفا فى أسيوط بتكلفة 600 ألف جنيه

بدأ مركز ومدينة صدفا بأسيوط فى إنشاء وحدة مطافى بتكلفة 600 ألف جنيه كمرحلة أولى بقرية أولاد إلياس، وذلك بهدف خدمة الأهالى بالمركز، والسيطرة على الحرائق التى قد تحدث بالقرى التابعة له.. صرح بذلك محمد فرغلى محمد رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأضاف "فرغلى" أن إنشاء وحدات المطافى فى القرى تساهم بشكل كبير فى سرعة الإنقاذ عند حدوث الحرائق، مشيرا إلى دعم الجهات التنفيذية بالمحافظة طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوفير كافة الخدمات التى تمس احتياجات المواطن.

وأضاف أنه تم أيضا تكثيف الحملات على الأسواق بالمركز لردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، والتى أسفرت عن تحرير 25 محضر إشغال طريق وإزالة 19 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتطهير بعض الترع والمصارف بمساحة 1400 م خلال 10 أيام، موضحا أن المخالفات تنوعت ما بين إشغال طريق للباعة الجائلين وعدم حمل رخصة بائع متجول وشهادة صحية وتلوث بيئة وإشغال طريق للمحلات والورش والمقاهى المنتشرة بشارع الجيش وبجوار مزلقان السكة الحديد بمدينة صدفا بالإضافة إلى إصدار قرار لغلق 2 محل تجارى ومخبز أفرنجى لعملهم بدون ترخيص.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تدبيش وتطهير بعض الترع وتضم ترعة بنى فيز بمسافة 400 م وترعة الشيخ موسى بمسافة 300م وترعة مجريس الأبلق بمسافة 700 م، كما أنه تمت إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية بعدة مناطق بمركز ومدينة صدفا.



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