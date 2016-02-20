بالصور.. طلاب المعهد الفنى الصحى بالغربية يعلقون إضرابهم بعد لقاء المحافظ

قرر طلاب المعهد الفنى الصحى بالغربية تعليق إضرابهم المفتوح، واعتصامهم أمام ديوان عام محافظة الغربية، بمدينة طنطا، بعد لقاء اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام.

وكان الطلاب قد نظموا مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المعهد الكائن بشارع عثمان محمد، حتى ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع البحر الرئيسى، مطالبين بإلغاء القرار820 الذى أصدره وزير الصحة والتعليم العالى، معتبرين هذا القرار ضياعا لمستقبلهم .

كما طالبوا بإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بكليات التمريض على مستوى الجمهورية على أساس مكتب التنسيق فقط، وإلغاء اختبارات القدرات لما بها من تعجيز بالنسبة للطلبة.

وعلى الفور اجتمع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، وتم استدعاء الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، واتفقوا جميعا على مخاطبة وزير الصحة بناء على تكليف من المحافظ ورفع مطالبهم، وتعليق الإضراب بشكل مؤقت لحين رد الوزارة.



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