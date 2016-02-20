متهم بالانضمام لـ"تنظيم أسود الخلافة": تم ضبطى فور عودتى من الخارج

تواصل الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحي البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، نظر ثالث جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "أسود الخلافة" الإرهابى.

أثبتت المحكمة حضور المتهم "أحمد فوزى"، والذى أخرجه القاضى من القفص وسأله عن عمره، وسفره إلى خارج مصر، وقال المتهم إنه تم القبض عليه فور عودته من الخارج.

كانت النيابة اتهمت المتهم "أحمد فوزى" بأنه فى غضون شهرى يوليو وأغسطس لعام 2013، التحق مع آخرين مجهولين بجماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ألا وهى "أسود الخلافة" التابعة لـ"داعش"، كما أسندت إليه تهم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تهدف لمنع سلطات الدولة من أداء عملها والاعتداء على المواطنين، وتتخد من العمليات العسكرية والتدريب وسائل لتحقيق أغراضها.

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