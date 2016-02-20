أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس فتاة متهمة بقتل والدتها بمفتاح أنبوبة غاز بالبساتين 15 يوما

Google+ Print
تجديد حبس فتاة متهمة بقتل والدتها بمفتاح أنبوبة غاز بالبساتين 15 يوما تجديد حبس فتاة متهمة بقتل والدتها بمفتاح أنبوبة غاز بالبساتين 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم السبت، حبس فتاة متهمة بضرب والدتها بمفتاح أسطوانة غاز على رأسها حتى الموت داخل شقتهما بمنطقة البساتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد بوفاة سيدة نتيجة إصابتها، بعد حجزها 3 أيام داخل غرفة العناية المركزية فى المستشفى، وأن أفراد أسرتها أكدوا أنها سقطت فجأة فى الحمام على رأسها أثناء قيامها بغسيل الملابس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبانتقال النيابة العامة لمناظرة الجثة، اكتشفت وجود أكثر من ضربة على الرأس، فأمرت بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد عدد الضربات، ولبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقعة، التى أوضحت أن ابنة المجنى عليها دائمة التغيب عن المنزل، مما اضطر الأسرة إلى ربطها بالحبال على سريرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365