تجديد حبس فتاة متهمة بقتل والدتها بمفتاح أنبوبة غاز بالبساتين 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم السبت، حبس فتاة متهمة بضرب والدتها بمفتاح أسطوانة غاز على رأسها حتى الموت داخل شقتهما بمنطقة البساتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد بوفاة سيدة نتيجة إصابتها، بعد حجزها 3 أيام داخل غرفة العناية المركزية فى المستشفى، وأن أفراد أسرتها أكدوا أنها سقطت فجأة فى الحمام على رأسها أثناء قيامها بغسيل الملابس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبانتقال النيابة العامة لمناظرة الجثة، اكتشفت وجود أكثر من ضربة على الرأس، فأمرت بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد عدد الضربات، ولبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقعة، التى أوضحت أن ابنة المجنى عليها دائمة التغيب عن المنزل، مما اضطر الأسرة إلى ربطها بالحبال على سريرها.