تأجيل محاكمة رجل أعمال فى اتهامه بالنصب على المواطنين لـ 5 مارس

قررت دائرة جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود موسى، وأمانة سر أحمد شوقى، تأجيل محاكمة رجل أعمال فلسطينى الجنسية لاتهامه فى واقعة النصب على الموطنين فى مشروع وحدات سكنية بمرسى مطروح، إلى جلسة 5 مارس للاطلاع.

كان جهاز حماية المستهلك تلقى شكاوى من مواطنين بالتضرر من التعاقد على شراء وحدات سكنية بقرية بشبيب بمرسى مطروح لرجل أعمال فلسطينى، إلا أن الشركة ماطلت فى الاستلام.

وباشر جهاز حماية المستهلك التحقيقات فى الشكاوى، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة المشكو فى حقها حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط من عدمه، وورد رد وزارة السياحة بأن الشركة غير حاصلة على ترخيص ولا يعتد بالعقود التى تصدر عنها، وأحال جهاز المستهلك الشكاوى إلى جنح المحكمة الاقتصادية لبدء محاكمة المتهم فى التهمة المنسوبة إليه .