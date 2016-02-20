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600 ألف جنيه لإنشاء وحدة مطافي وتدبيش 3 ترع بأسيوط

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600 ألف جنيه لإنشاء وحدة مطافي وتدبيش 3 ترع بأسيوط 600 ألف جنيه لإنشاء وحدة مطافي وتدبيش 3 ترع بأسيوط

بدأ مركز ومدينة صدفا بأسيوط، اليوم السبت، في إنشاء وحدة مطافي بتكلفة 600 ألف جنيه كمرحلة أولي بقرية أولاد إلياس، وذلك بهدف خدمة الأهالي بالمركز وتجنب حدوث حرائق بالقري التابعة له.

وقال محمد فرغلي محمد رئيس مركز ومدينة صدفا، إن إنشاء وحدات المطافي في القري تساهم بشكل كبير في سرعة الإنقاذ عند حدوث الحرائق، مشيرا إلى دعم الجهات التنفيذية بالمحافظة طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتوفير كافة الخدمات التي تمس احتياجات المواطن.

وأضاف، أنه تم أيضا تكثيف الحملات على الاسواق بالمركز لردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم والتي أسفرت عن تحرير 25 محضر إشغال طريق وإزالة 19 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وتطهير بعض الترع والمصارف بمساحة 1400 م  خلال 10 أيام.

وأوضح أن المخالفات تنوعت ما بين إشغال طريق للباعة الجائلين وعدم حمل رخصة بائع متجول وشهادة صحية وتلوث بيئة وإشغال طريق للمحلات والورش والمقاهي المنتشرة بشارع الجيش وبجوار مزلقان السكة الحديد بمدينة صدفا بالإضافة إلي إصدار قرار لغلق 2 محل تجاري ومخبز أفرنجي لعملهم بدون ترخيص

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم تدبيش وتطهير بعض الترع وتضم ترعة بني فيز بمسافة 400 م وترعة الشيخ موسي بمسافة 300م وترعة مجريس الأبلق بمسافة 700 م  كما انه تمت إزالة 19 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بعدة مناطق بمركز ومدينة صدفا.

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