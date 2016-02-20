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اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نعرف مصير مباراة الأهلي والمصري إلى الآن

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اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نعرف مصير مباراة الأهلي والمصري إلى الآن اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نعرف مصير مباراة الأهلي والمصري إلى الآن

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنهم لم يتلقوا أي موافقة رسمية إلى الآن على ملعب مباراة الأهلي والمصري المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وقال الشامي في تصريحات لـ FilGoal.com: "إلى الآن لم تصلنا أي موافقة رسمية على إقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب".

كان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد أكد لـ FilGoal.com يوم أمس أنه تلقى موافقة شفهية من الأمن على إقامة المباراة في برج العرب، لكنه لم يحصل بعد على الموافقة الرسمية. "طالع التفاصيل"

الشامي أتبع "لا نعرف مصير المباراة إلى الآن، ولكن لا مفر من إقامة المباراة في برج العرب، كما أننا لا يمكن أن نؤجل المباراة بسبب ارتباطات الدوري المتعاقبة، والتأجيل سيدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها".

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