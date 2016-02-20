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عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا

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عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا عبد الحفيظ لـ في الجول: أبلغنا اللاعبين بعقوبة غالي.. ولا علاقة لها بإيفونا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على حسام غالي قائد الفريق بسبب ما بدر منه في الأيام الأخيرة.

وكان الأهلي قد وقع غرامة مالية على حسام غالي بسبب دخوله في مشادة مع حسين السيد لاعب الفريق أثناء المران "طالع التفاصيل"

وكل ما يلي على لسان سيد عبد الحفيظ لـ FilGoal.com.

"وقعنا عقوبة مالية لن نفصح عن قيمتها على حسام غالي بسبب ما بدر منه في حق زميله حسين السيد، ولقد أخبرنا حسام غالي بها ثم أخبرنا جميع اللاعبين بالأمر أيضا".

"حسين السيد اشتكى لنا من تصرف حسام غالي معه وأنه اشتبك معه ووصل الأمر لموقف ليس مرحبا به في الأهلي".

"وقعنا العقوبة على حسام غالي قبل 4 أيام أي أنها قبل مباراة غزل المحلة، ولكني لست مطالبا بإعلان العقوبات في الإعلام، وهذا حدث من قبل مع الثنائي مسعد عوض ورمضان صبحي حين عاقبتهما قبل مباراة الزمالك ولم يعرف الإعلام عن العقوبة سوى بعد المباراة".

"العقوبة لا علاقة لها بإيفونا، فهو لم يقدم أي شكوى لنا ضد حسام غالي وأنا لست مطالبا بالحديث في كل ما يتحدث عنه الإعلام طالما أن اللاعبين أنفسهم لم يشتكوا".

وكانت بعض التقارير قد أكد أن ماليك أيفونا مهاجم الأهلي غاضبا من حسام غالي بسبب سب الأخير له في مباراة طلائع الجيش.

رد فعل حسام غالي

سيد عبد الحفيظ يقول: "حسام غالي تقبل العقوبة طالما أن الإدارة رأت ذلك، لقد أعلمناه بها قبل أن يعرف بقية اللاعبين بطبيعة الحال".

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